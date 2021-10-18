В октябрьских событиях виноваты братья Жээнбековы. Фарид Ниязов написал письмо

Бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов написал очередное обращение к кыргызстанцам из СИЗО ГКНБ, комментируя судебный процесс по октябрьским событиям 2020 года.

Текст на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Замир Жоошев.

По мнению экс-чиновника, судебным процессом по октябрьским событиям — 2020 власти хотят оправдать свою контрреволюцию. Он заявляет, что следствие проведено с явным обвинительным уклоном против восставшего народа и в поддержку экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

«Последнего таким образом хотят отблагодарить за помощь Садыру Жапарову в прошлогодней борьбе за власть. Именно Жээнбеков организовал разгон мирного митинга 9 октября на площади Ала-Тоо. Он же обеспечил назначение Жапарова премьер-министром. Нашлись и общие враги, которых оба боялись. А потому решили непременно осудить Алмазбека Атамбаева, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Омурбека Бабанова», — заявил Фарид Ниязов.

По его словам, виновниками октябрьских событий народ однозначно называет братьев Жээнбековых и близкие к ним политические партии.

Фарид Ниязов назвал предъявленное обвинение неприкрытым лицемерием, а текст обвинительного акта — юридической безграмотностью.

Соратник Алмазбека Атамбаева добавил, что в недавнем своем обращении Садыр Жапаров утверждает, что Сооронбая Жээнбекова сверг стремящийся к свободе и справедливости народ.

«Но в обвинительном акте Генпрокуратуры восхваляемые Садыром Жапаровым митингующие названы неустановленными следствием преступниками, а сами события — массовыми беспорядками», — отметил Фарид Ниязов.

Он также высказал предположение, что генпрокурор Курманкул Зулушев не идет против главы государства и называет это очередным примером безудержного, а потому бездумного рвения прокуроров в исполнении политического заказа.

«Прокуроры и судьи между тем зря рассчитывают и на этот раз выйти сухими из воды, потому что число бывших и нынешних политзаключенных в Кыргызстане достигло критического значения», — пишет Фарид Ниязов.

Напомним, что в бытность Алмазбека Атамбаева президентом по политически мотивированным уголовным делам с фабрикованной доказательной базой были арестованы и подвергнуты уголовному преследованию очень многие политики, включая экс-депутатов Омурбека Текебаева, Ахматбека Келдибекова, Наримана Тюлеева, правозащитники и гражданские активисты. Сам Атамбаев или представители его ближайшего окружения подавали многомиллионные иски в суды против журналистов и независимых СМИ. Тогда Фарид Ниязов заявлял, что все делается исключительно в рамках закона.