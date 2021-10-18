17:14
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

В октябрьских событиях виноваты братья Жээнбековы. Фарид Ниязов написал письмо

Бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов написал очередное обращение к кыргызстанцам из СИЗО ГКНБ, комментируя судебный процесс по октябрьским событиям 2020 года.

Текст на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Замир Жоошев.

По мнению экс-чиновника, судебным процессом по октябрьским событиям — 2020 власти хотят оправдать свою контрреволюцию. Он заявляет, что следствие проведено с явным обвинительным уклоном против восставшего народа и в поддержку экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

«Последнего таким образом хотят отблагодарить за помощь Садыру Жапарову в прошлогодней борьбе за власть. Именно Жээнбеков организовал разгон мирного митинга 9 октября на площади Ала-Тоо. Он же обеспечил назначение Жапарова премьер-министром. Нашлись и общие враги, которых оба боялись. А потому решили непременно осудить Алмазбека Атамбаева, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Омурбека Бабанова», — заявил Фарид Ниязов.

По его словам, виновниками октябрьских событий народ однозначно называет братьев Жээнбековых и близкие к ним политические партии.

Фарид Ниязов назвал предъявленное обвинение неприкрытым лицемерием, а текст обвинительного акта — юридической безграмотностью.

Соратник Алмазбека Атамбаева добавил, что в недавнем своем обращении Садыр Жапаров утверждает, что Сооронбая Жээнбекова сверг стремящийся к свободе и справедливости народ.

«Но в обвинительном акте Генпрокуратуры восхваляемые Садыром Жапаровым митингующие названы неустановленными следствием преступниками, а сами события — массовыми беспорядками», — отметил Фарид Ниязов.

Он также высказал предположение, что генпрокурор Курманкул Зулушев не идет против главы государства и называет это очередным примером безудержного, а потому бездумного рвения прокуроров в исполнении политического заказа.

«Прокуроры и судьи между тем зря рассчитывают и на этот раз выйти сухими из воды, потому что число бывших и нынешних политзаключенных в Кыргызстане достигло критического значения», — пишет Фарид Ниязов.

Напомним, что в бытность Алмазбека Атамбаева президентом по политически мотивированным уголовным делам с фабрикованной доказательной базой были арестованы и подвергнуты уголовному преследованию очень многие политики, включая экс-депутатов Омурбека Текебаева, Ахматбека Келдибекова, Наримана Тюлеева, правозащитники и гражданские активисты. Сам Атамбаев или представители его ближайшего окружения подавали многомиллионные иски в суды против журналистов и независимых СМИ. Тогда Фарид Ниязов заявлял, что все делается исключительно в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210770/
просмотров: 804
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка придать облик узника совести. ГКНБ ответил на заявление Фарида Ниязова
Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Незаконно выдал паспорта гражданам Турции. На Алмазбека Атамбаева возбудили дело
Беспорядки в Бишкеке. Горсуд оставил Фарида Ниязова под стражей до 10 августа
Беспорядки в Бишкеке. В городской суд не доставили Фарида Ниязова
Дело о беспорядках в Бишкеке. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 до 10 августа
Беспорядки в Бишкеке. Фариду Ниязову вновь изберут меру пресечения
Омбудсмен просит генпрокурора освободить из-под стражи больного Фарида Ниязова
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
Популярные новости
Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
В&nbsp;Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из&nbsp;Таджикистана В Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из Таджикистана
Партия &laquo;Ата Мекен&raquo; обратилась в&nbsp;Конституционный суд Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Бизнес
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
18 октября, понедельник
17:12
В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года...
17:05
В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
16:43
В октябрьских событиях виноваты братья Жээнбековы. Фарид Ниязов написал письмо
16:43
Ошиблись. В офисе журналиста Болота Темирова прослушки не было
16:23
В Новопавловке в драке пострадал школьник. Милиция возбудила дело