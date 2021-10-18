Госслужащие Кыргызстана смогут обучаться в вузах Японии

Госслужащие Кыргызстана могут подать заявки на обучение по «Программе стипендий для развития человеческих ресурсов». Об этом сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.

По его данным, заявки на участие в программе могут подать кыргызстанцы от 22 до 40 лет, которые имеют высшее образование (бакалавр). Прошедшие кандидаты будут обучаться в вузах Японии в магистратуре и докторантуре.

Участвовать могут все государственные или муниципальные служащие со стажем работы больше двух лет и хорошим знанием английского языка.

Уточнить всю необходимую информацию и подать заявку нужно на официальной странице JDS.