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Власть

Госслужащие Кыргызстана смогут обучаться в вузах Японии

Госслужащие Кыргызстана могут подать заявки на обучение по «Программе стипендий для развития человеческих ресурсов». Об этом сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.

По его данным, заявки на участие в программе могут подать кыргызстанцы от 22 до 40 лет, которые имеют высшее образование (бакалавр). Прошедшие кандидаты будут обучаться в вузах Японии в магистратуре и докторантуре.

Участвовать могут все государственные или муниципальные служащие со стажем работы больше двух лет и хорошим знанием английского языка.

Уточнить всю необходимую информацию и подать заявку нужно на официальной странице JDS.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210684/
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