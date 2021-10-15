Президенты стран СНГ приняли заявление в честь 30-летия Содружества

По итогам заседания Совета глав государств СНГ, прошедшего в режиме видеоконференции, принято заявление глав стран — участниц в связи с 30-летием СНГ. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В документе отмечается, что 30 лет назад в период серьезных геополитических изменений были подписаны соглашение о создании Содружества, протокол к этому соглашению и Алма-Атинская декларация. Образование СНГ способствовало формированию правовых и организационных основ интеграционного взаимовыгодного взаимодействия между новыми независимыми государствами, сохранению и совершенствованию экономических, гуманитарных и культурно-исторических связей, базирующихся на общности интересов, взаимном доверии и уважении.

Сегодня же Содружество представляет региональную межгосударственную организацию, обеспечивающую партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе подлинного равноправия, а также уникальную диалоговую площадку, учитывающую интересы ее государств-участников.

«Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития. Рассматривая торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств — участников СНГ, заявляем о стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции», — говорится в заявлении.

Для повышения благосостояния граждан президенты СНГ считают необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития «зеленой» экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов. Кроме того, подчеркнута важность поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан стран СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в государствах-участниках, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами, расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы.

Главы государств выступили за дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества, а также стремление вывести гуманитарные связи на качественно новый уровень на основе общих гуманистических ценностей во имя мира, дружбы, добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, стабильности и бесконфликтного развития межгосударственных отношений.

Одной из основополагающих задач взаимодействия государств Содружества на гуманитарном направлении считаем сохранение памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из заявления президентов СНГ

«Категорически неприемлемы идущие вразрез с приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза», — заявили главы государств.

Страны СНГ также обратили внимание на сотрудничество в части обеспечения безопасности и правопорядка государств-участников. При этом отмечено, что продолжают нарастать факторы, негативно влияющие на международную безопасность. Среди них названы попытки игнорирования общепризнанных принципов и норм международного права, международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконные производство и оборот наркотиков, использование информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, другие транснациональные угрозы, в том числе эпидемиологические.

«Подтверждая центральную координирующую роль ООН, заявляем о готовности сотрудничать в противодействии всему спектру современных вызовов и угроз. Подчеркиваем необходимость сотрудничества в борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности в мире как основы обеспечения равной и неделимой безопасности для всех», — отмечают президенты.

Страны СНГ обеспокоены, что их развитие осложняется негативным воздействием ряда внешних факторов, среди которых рост мировой нестабильности, обострение геополитического и геоэкономического соперничества, применение отдельными государствами односторонних ограничительных мер, идущих вразрез с нормами международного права, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также значительное влияние на международные процессы длительной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Закрепленные в учредительных документах СНГ цели и принципы не утратили своей актуальности, отвечают интересам всех государств-участников, в полной мере отражают современные тенденции развития международных отношений. Подтверждаем приверженность им и будем последовательно развивать сотрудничество в формате СНГ, совершенствуя формы и методы работы его органов. Практической основой для этого являются принятые меры по адаптации Содружества к современным реалиям, а также Концепция дальнейшего развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года, в соответствии с которыми основной целью СНГ является формирование в долгосрочной перспективе интегрированного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника», — отмечено в общем заявлении.