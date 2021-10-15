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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Избиратель может не брать один из бюллетеней

Избиратель может не брать один из бюллетеней. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, если избиратель не хочет голосовать за кого-либо из кандидатов-одномандатников, он вправе отказаться от бюллетеня. Кроме того, если не хочет голосовать за партию или кандидата от нее, также может не брать избирательный документ. При этом его явка будет засчитана.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210518/
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