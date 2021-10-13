В Бишкеке может появиться набережная вдоль БЧК и реки Ала-Арчи. Вопрос благоустройства территории подняли депутаты горкенеша на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Как объяснил 24.kg депутат Токтосун Султанов, в БГК предлагают сделать там зону отдыха.

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«Сейчас самое главное — принять решение, кто будет распоряжаться землей вдоль БЧК. Сегодня Чуйводхоз начал сдавать участки в аренду, там стали появляться капитальные строения, чего не должно быть. Можно разработать проект и по мере появления средств начать строить. Можно начать с отдельных участков, небольших зон отдыха и в будущем объединить их», — отметил он.

Токтосун Султанов добавил, что депутаты также предлагают установить памятник тем, кто строил БЧК. «Столько людей принимали в этом участие, копали вручную!» — напомнил он.

Кроме того, депутаты инициируют благоустройство территории вдоль реки Ала-Арчи от улицы Токомбаева до улицы Ахунбаева.