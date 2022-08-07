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Общество

«Дарыя Fest». Как набережная реки Аламедин ожила благодаря волонтерам

На набережной реки Аламедин никогда не было так многолюдно. Накануне здесь прошел первый фестиваль «Дарыя Fest», организованный инициативой PeshCom.

В течение трех недель активисты и волонтеры мастерили скамейки, проводили субботники, придумывали программу развлечений, чтобы на один день преобразить заброшенную территорию. Так в инициативе PeshCom хотят показать, как при небольших финансовых вложениях, можно внести улучшения в городскую среду.

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Многие из пришедших на фестиваль признавали, что даже не знали о существовании этой набережной. «Я живу в пятом микрорайоне уже более 15 лет, часто гуляю в Ботаническом саду, но ни разу не была у реки, даже не знала, что здесь есть аллейка», — призналась местная жительница Марина.

Ее супруг Александр, наоборот, об этом укромном месте знал давно, ходил сюда еще в школьные годы. «Здесь никогда не было много людей, поэтому мы любили здесь собираться», — сказал он.

Конечно, сил одних волонтеров недостаточно, чтобы сделать из заброшенного уголка благоустроенную территорию. Но порой важно сделать первый шаг. Сейчас здесь появилось несколько скамеек самых разных форм и размеров, может, дальше уже городские власти, местные жители приложат усилия, чтобы это место стало комфортным. Тем более что муниципалитет обещает заняться благоустройством набережных.

Основательница гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы отметила, что одна из главный идей фестиваля — показать, как набережная может выглядеть иначе.

«Мы не просто так выбрали эту территорию. У нас не уделяется внимание набережным. И это наш посыл муниципалитету, горожанам организовывать набережные. Надеемся, что это место будет жить дальше, тут останутся скамейки, надеюсь, они тут пробудут больше чем один день. К сожалению, эта зона не закреплена за акимиатом, они не смотрят за ней. Надеемся на местных жителей, что им не все равно», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241709/
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