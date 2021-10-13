Выборы-2021. Экс-министр сельского хозяйства хочет в парламент

Экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев намерен баллотироваться в депутаты. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что он пойдет по Куршабскому одномандатному округу № 10.

Заявки подали 308 человек. Из них всего 17 женщин.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.