Выборы-2021. Для подкупа партии намерены использовать электронные кошельки

На предстоящих парламентских выборах изменится технология подкупа голосов избирателей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он предложил взять под контроль электронные кошельки. По его словам, для подкупа голосов партии намерены использовать электронные кошельки.

«Сейчас партии и кандидаты думают над разными способами. Хотят использовать электронные кошельки. Тут, конечно, трудно охватить весь регион, но в Бишкеке и Оше, среди молодежи это возможно. Национальному банку надо взять под контроль электронные кошельки, а ГНКБ должен проверить: если с одного кошелька переводят деньги сразу тысячи человек, то надо проконтролировать», — сказал Дастан Бекешев.

Электронный кошелек – это приложение, в котором пользователь регистрируется и проводит финансовые операции со своими средствами: оплачивает покупки, штрафы и налоги, переводит деньги другим пользователям, пополняет или выводит деньги, когда ему это удобно.