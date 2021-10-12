В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора

Изменения в Налоговый кодекс создадут новые финансовые нагрузки на строительный сектор. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил представитель бизнес-ассоциации ЖИА Чолпонбек Акматов.

Бизнес просит пока не повышать налоговые ставки.

«Предлагается поднять налог с продаж. Если сейчас при наличном расчете ставка нулевая, то будет 2 процента, а при безналичном — 6 процентов. Если сейчас в среднем квадратный метр продается по $600, то 30 процентов уйдет на налоги. Во время пандемии цены на строительные материалы резко выросли. Например, арматура — на 140 процентов, кирпич — на 80 процентов. Поэтому просим кабмин на период кризиса не вносить такие изменения в Налоговый кодекс. И так выделяем 30-40 миллионов на один объект, только чтобы провести воду. Сейчас трудно даже найти работников, все уезжают в Россию. Такими темпами строительные компании обанкротятся одна за другой», — сказал Чолпонбек Акматов.

Он отметил, что в России и Казахстане во время кризиса начали поддерживать строительный сектор. «Россия и Казахстан выделяют миллиарды в его поддержку. Банки начали доплачивать клиентам, если стоимость квартиры повышается», — добавил представитель бизнес-ассоциации.