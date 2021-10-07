В парламенте требуют отчета министра энергетики по веерным отключениям

Сегодня на заседании парламента депутат Улукбек Садиков потребовал от министра энергетики и промышленности Доскула Бекмурзаева отчета о ситуации в энергосекторе.

По его словам, по прогнозу, в этом году будет суровая зима, уровень воды в Токтогульской ГЭС — 12,3 миллиарда кубометров, годовая потребность составляет 6 миллиардов кубометров.

«Мы дошли до критической точки. Министр говорит, что мы из Таджикистана начали импортировать электроэнергию. Пусть министр даст информацию. Может, он перед выборами не хочет пугать население и врет, что не будут веерные отключения? Пусть придет к нам и объяснит все народу. Давайте раньше решать проблему», — сказал Улукбек Садиков.

Ранее первый замглавы кабмина Азиз Аалиев заявил, что на потребление электричества установлен лимит. Чиновник предупредил, что будут плановые отключения, если будет превышен лимит.