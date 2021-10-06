14:12
USD 84.80
EUR 98.36
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

После принятия закона о кабмине Улукбек Марипов может лишиться сопровождения

После принятия законопроекта о кабинете министров его председатель Улукбек Марипов может лишиться сопровождения. Об этом на заседании парламента сообщил представитель президента Анарбек Калматов.
 
Так он ответил на вопрос депутата Дастана Бекешева о том, почему Улукбек Марипов ездит с сопровождением, если по закону является помощником президента.

Представитель президента Анарбек Калматов ответил, что пока действует старый закон.
 
«После принятия нового мы рассмотрим ваш вопрос», — сказал он.
 
Отметим, глава кабмина после принятия нового закона возглавит администрацию президента, а исполнительная власть полностью перейдет под управление президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209478/
просмотров: 1028
Версия для печати
Материалы по теме
Привилегиями членов кабинета министров возмутились депутаты
Кабинет министров будет возглавлять президент страны
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Пленарное заседание ТюркПА в 2022 году состоится в Кыргызстане
Кто брал $500 тысяч? В парламенте ищут получателя взятки от аудиторов СП
Уголовное дело против претендента на пост главы Нацбанка прекращено в этом году
Жогорку Кенеш утвердил Кубанычбека Боконтаева на пост главы Нацбанка
Кубанычбек Боконтаев прокомментировал возбужденное против него уголовное дело
Парламент принял отставку главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Выйдем один на один? Самат Ибраев грозит коллеге Мирлану Жеенчороеву судом
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
6 октября, среда
14:12
Пеший марш из города Ош в Бишкек против Матраимова. Вопрос изучает омбудсмен Пеший марш из города Ош в Бишкек против Матраимова. Воп...
14:09
Выборы-2021. Стыдливый депутат Камчыбек Жолдошбаев снова решил баллотироваться
14:00
Тайна инвентаризации законов о СМИ: почему чужие ошибки ничему не учат
13:44
В Бишкеке в электронную базу занесли 700 деревьев
13:29
В Бишкеке отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ