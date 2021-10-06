После принятия закона о кабмине Улукбек Марипов может лишиться сопровождения

После принятия законопроекта о кабинете министров его председатель Улукбек Марипов может лишиться сопровождения. Об этом на заседании парламента сообщил представитель президента Анарбек Калматов.

Так он ответил на вопрос депутата Дастана Бекешева о том, почему Улукбек Марипов ездит с сопровождением, если по закону является помощником президента.



Представитель президента Анарбек Калматов ответил, что пока действует старый закон.

«После принятия нового мы рассмотрим ваш вопрос», — сказал он.

Отметим, глава кабмина после принятия нового закона возглавит администрацию президента, а исполнительная власть полностью перейдет под управление президента.