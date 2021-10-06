13:01
USD 84.80
EUR 98.36
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Привилегиями членов кабинета министров возмутились депутаты

Законопроект «О кабинете министров» предусматривает лишние гарантии и страховки. Об этом на заседании парламента заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он возмутился, что членам кабинета министров и их семьям предусмотрена государственная охрана, если возникнет угроза их безопасности и жизням.

«Да кто им может угрожать? Может, наоборот — это они являются угрозой для простого народа? Взяли себе привилегии: охрана, соцпакет, гонорар, квартира. У вас, что, все там бездомные?» — поинтересовался он.

«Норма о служебных квартирах была в законе. Мы только наложили запрет на приватизацию», — ответила министр юстиции Асель Чынбаева.

Министр экономики Акылбек Жапаров отметил, что в соцпакет предлагается включить медицинскую страховку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209474/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Кабинет министров будет возглавлять президент страны
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Пленарное заседание ТюркПА в 2022 году состоится в Кыргызстане
Кто брал $500 тысяч? В парламенте ищут получателя взятки от аудиторов СП
Уголовное дело против претендента на пост главы Нацбанка прекращено в этом году
Жогорку Кенеш утвердил Кубанычбека Боконтаева на пост главы Нацбанка
Кубанычбек Боконтаев прокомментировал возбужденное против него уголовное дело
Парламент принял отставку главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Выйдем один на один? Самат Ибраев грозит коллеге Мирлану Жеенчороеву судом
Толкунбек Абдыгулов просит Жогорку Кенеш принять его добровольную отставку
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
6 октября, среда
12:56
Привилегиями членов кабинета министров возмутились депутаты Привилегиями членов кабинета министров возмутились депу...
12:51
Мэрия Бишкека попросила водителей не оставлять машины под деревьями
12:48
Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова
12:37
С эфира ОТРК сняли сериал певицы Анжелики: не понравился главе МВД
12:33
Для зараженных COVID-19 свободна 271 койка в медучреждениях Бишкека