Привилегиями членов кабинета министров возмутились депутаты

Законопроект «О кабинете министров» предусматривает лишние гарантии и страховки. Об этом на заседании парламента заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он возмутился, что членам кабинета министров и их семьям предусмотрена государственная охрана, если возникнет угроза их безопасности и жизням.

«Да кто им может угрожать? Может, наоборот — это они являются угрозой для простого народа? Взяли себе привилегии: охрана, соцпакет, гонорар, квартира. У вас, что, все там бездомные?» — поинтересовался он.

«Норма о служебных квартирах была в законе. Мы только наложили запрет на приватизацию», — ответила министр юстиции Асель Чынбаева.

Министр экономики Акылбек Жапаров отметил, что в соцпакет предлагается включить медицинскую страховку.