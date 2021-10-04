Кыргызстан установил дипломатические отношения с 164 странами из 193

Кыргызстан намерен установить дипломатические отношения с африканскими странами — Анголой, Малави, Руандой. Проект совместного коммюнике рассмотрели на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

По данным заместителя министра иностранных дел Айбека Артыкбаева, Кыргызстан закрепил дипломатические связи со 164 странами мира из 193, в том числе с 46 странами — за последние 10 лет. Кроме Анголы, Малави, Руанды, остается еще 25 стран.

«Установление отношений необходимо для развития своей позиции в рамках ООН. Кыргызстан намерен в 2023-25 годах претендовать на членство в совете организации по правам человека, а в 2027-м — на пост непостоянного члена Совета безопасности», — пояснил Айбек Артыкбаев.