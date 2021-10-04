16:14
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Власть

Кыргызстан установил дипломатические отношения с 164 странами из 193

Кыргызстан намерен установить дипломатические отношения с африканскими странами — Анголой, Малави, Руандой. Проект совместного коммюнике рассмотрели на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

По данным заместителя министра иностранных дел Айбека Артыкбаева, Кыргызстан закрепил дипломатические связи со 164 странами мира из 193, в том числе с 46 странами — за последние 10 лет. Кроме Анголы, Малави, Руанды, остается еще 25 стран.

«Установление отношений необходимо для развития своей позиции в рамках ООН. Кыргызстан намерен в 2023-25 годах претендовать на членство в совете организации по правам человека, а в 2027-м — на пост непостоянного члена Совета безопасности», — пояснил Айбек Артыкбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209233/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
На 80-м году жизни ушел из жизни ветеран дипломатической службы Марат Саралинов
В столице Турции открыли памятник Жусупу Абдрахманову
Глава МИД пригласил бизнес-делегацию Австрии на экономический форум в Бишкек
Руслан Казакбаев встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Для кыргызстанцев за рубежом упростили процедуру постановки на консульский учет
Иран предоставит Кыргызстану для выхода на море участок в порту Бандар-Аббас
Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН
«Орел и решка» о Кыргызстане. В МИД анонсировали еще один выпуск
Китай передаст Кыргызстану 1,5 тысячи тонн пшеницы в качестве гумпомощи
Учреждено Посольство Кыргызской Республики в Венгрии
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане у&nbsp;20&nbsp;процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты В Кыргызстане у 20 процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты
Депутата поставили на&nbsp;место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
4 октября, понедельник
16:01
Выборы-2021. Партии не могут потратить на выборы больше 300 миллионов сомов Выборы-2021. Партии не могут потратить на выборы больше...
15:48
Кыргызстан установил дипломатические отношения с 164 странами из 193
15:46
Айсулуу Тыныбекова выиграла первый бой на чемпионате мира по борьбе
15:41
Китай дал отсрочку Кыргызстану на выплату внешнего долга на шесть лет
15:39
Борец Эрназар Акматалиев выиграл первый бой на чемпионате мира