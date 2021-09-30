Депутат пристыдил коллег за то, что они не выполняют предвыборные обещания

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают изменения в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Законопроект направлен на оптимизацию и упрощение механизмов назначения первой страховой части пенсии в сфере государственного социального страхования, повышения эффективности администрирования пенсионной системы.

Депутат Аалы Карашев отметил, что после принятия законопроекта будет уделяться большое внимание цифровизации для исключения человеческого фактора.

Его коллега Шайлообек Атазов спросил у главы Социального фонда Жаныбека Орозалиева о среднем размере пенсий.

Чиновник ответил, что средний размер пенсии в КР составляет 5 тысяч 800 сомов, а в октябре после индексации он составит 6 тысяч 282 сома.

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Шайлообек Атазов пристыдил своих коллег за то, что они не выполняют своих предвыборных обещаний.

По его словам, кандидаты в депутаты ЖК на выборах обещают поднять размер пенсий и пособий, но на деле этого не происходит.

«Вы обманываете народ на выборах. Есть люди, которые в третий раз сидят в парламенте. Вы подняли пенсии? Мы действительно должны размер пенсий повысить, тогда и миграционный отток закончится. На сегодняшний день все, кому исполнилось 18 лет, уезжают за границу. В 36 тысячах семей дети растут без родителей. Миллионы людей уехали», — сказал он.