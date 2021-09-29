Уголовное дело против претендента на пост главы Нацбанка прекращено в этом году

Уголовное дело против претендента на пост главы Нацбанка Кубанычбека Боконтаева прекращено в апреле 2021 года. Об этом он сообщил на заседании парламента.

По словам Кубанычбека Боконтаева, до событий прошлого октября никто на его заявления о пересмотре дела не обращал внимания. «После октябрьских событий приняли мое заявление и начали пересмотр. Дело прекрещено за отсутствием состава преступления», — заявил он.

Напомним, в сентябре 2010-го Генеральная прокуратура уличила бывшее руководство Национального банка в похищении более 3 миллиардов сомов. Дело касалось вывода денег из «АзияУниверсалБанка». По информации ГП КР, к уголовной ответственности привлечены президент Central Asian Stock Exchange и начальник управления банковского надзора НБ КР.

Кроме того, Кубанычбек Боконтаев проходил по уголовным делам по расхищению Бакиевыми $220 миллионов российского кредита и обвинению в соучастии в незаконном захвате инвестиционного банка «Иссык-Куль».





