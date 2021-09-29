Выборы-2021. Партия и кандидат могут назначить не более двух наблюдателей

В ЦИК рассказали о порядке назначения партиями и кандидатами своих наблюдателей на участки.

Уточняется, что претендент на мандат, который идет как самовыдвиженец, а также политорганизация, список которой зарегистрировала ЦИК, вправе назначить наблюдателя, который будет следить за подготовкой выборов, проведением голосования, подсчетом голосов, установлением итогов.

Разрешено направить на каждый участок не более двух наблюдателей. Они должны поочередно мониторить. Одновременно — нельзя.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.