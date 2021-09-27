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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021 будут мониторить наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ

Подготовка к выборам депутатов Жогорку Кенеша стала главной темой прошедшей в Санкт-Петербурге встречи делегации Кыргызстана с генеральным секретарем Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрием Кобицким.

Как сообщили в МПА, делегация ЦИК КР находится в северной столице России. В беседе с Дмитрием Кобицким приняли участие заместитель генерального секретаря Совета МПА — полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА Иван Мушкет, заместитель председателя ЦИК КР Тынчтык Шайназаров.

Стороны рассмотрели различные аспекты подготовки выборов, а также организации их долгосрочного мониторинга международными наблюдателями от МПА СНГ.

Иван Мушкет подчеркнул, что те передовые технические средства, которые применяются в республике для подсчета голосов, «позволяют получить полностью достоверный результат».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208423/
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