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Власть

Кабинет министров рассмотрел проект республиканского бюджета на 2022 год

Кабинет министров рассмотрел проект республиканского бюджета на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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«Общий объем доходов республиканского бюджета, с учетом грантов государственных инвестиций, прогнозируется в сумме 203,6 миллиарда сомов, или на уровне 28,5 процента к ВВП. В сравнении с утвержденным бюджетом 2021 года доходы государственного бюджета в номинальном выражении увеличатся на 30,7 миллиарда сомов. Общий объем расходов бюджета на следующий год установлен на уровне 212,7 миллиарда сомов (31,3 процента к ВВП)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году были значительные расходы, в том числе на повышение заработной платы медицинских работников, работников культуры и военнослужащих.

пресс-службы кабинета министров
Фото пресс-службы кабинета министров

«Впервые за долгое время был улучшен паек солдат, выделены средства для обеспечения продовольственной безопасности, а также на восстановление Баткенской области после событий на кыргызско-таджикской государственной границе. Произведен закуп вакцины от коронавирусной инфекции, с 1 октября будут повышены базовая и страховая части пенсий и социальных пособий. Кроме того, государством полностью исполняются социальные обязательства по выплате заработных плат и пенсий. Все это происходит параллельно с выходом экономики из постпандемического кризиса», — отметил Улукбек Марипов.

Он добавил, что цифровизация фискальной системы дает результаты — Налоговая служба выполнила установленный план по налогам на 105 процентов.

пресс-службы кабинета министров
Фото пресс-службы кабинета министров

«Если говорить о работе Таможенной службы, сколько бы кадровых изменений мы не производили, работа не улучшится, если мы не автоматизируем всю таможенную систему. Нам нужно создать процесс, при котором Таможенная служба и бизнес не будут взаимодействовать. В самое ближайшее время должна быть запущена система удаленного заполнения таможенных деклараций», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения принято решение согласиться с проектом Закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы» с учетом поступивших предложений и замечаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208327/
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Кабинет министров рассмотрел проект республиканского бюджета на 2022 год