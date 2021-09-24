Партия, итоги голосования по которой отменили, участвовать в выборах не сможет

ЦИК уточняет, в каких случаях партиям и кандидатам будет отказано в регистрации списков кандидатов.

По данным ведомства, это произойдет, если политорганизация не предоставит положенные документы в срок, то есть до 18 октября включительно, до 18.00 часов. Эта же норма распространяется и на одномандатников.

А также если партия или претендент на мандат нарушат порядок выдвижения. Если у кандидата нет пассивного избирательного права, то есть он не может голосовать. Если баллотирующийся значится в нескольких партийных списках, выдвинулся в нескольких округах или идет одновременно по списку кандидатов и одномандатному избирательному округу.

Партию и кандидата не допустят, если нет своего избирательного фонда.

Кстати, как стало известно ранее 24.kg, шесть партий из подавших уведомления об участии в гонке, не создали в установленные сроки свои фонды. По данным ведомства, это «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа», «Ак Санат» и «Ак-Ниет».

Список партии, итоги голосования по которой ранее были отменены вследствие нарушений, также зарегистрирован Центризбиркомом не будет.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.