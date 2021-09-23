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Власть

Руслан Казакбаев встретился с помощником госсекретаря США. О чем говорили?

В Нью-Йорке министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с помощником государственного секретаря США Дональдом Лу и старшим помощником президента США по вопросам национальной безопасности Эриком Грином. 

Обсуждены итоги министерской встречи в формате «С5+1», а также другие актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки.

Американская сторона заявила о готовности дополнительно предоставить Кыргызстану вакцины от COVID-19, а также продолжить сотрудничество в различных направлениях, включая дальнейшее укрепление демократических институтов.

Достигнута договоренность поддерживать тесный контакт для совместной проработки обоюдовыгодных проектов, в особенности в торгово-экономической сфере.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208082/
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