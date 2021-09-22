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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В ЖК вновь критикуют одномандатные округа: их создают ради отдельных кандидатов

Одномандатные округа были поделены в рамках коррупционной схемы. Об этом на заседании парламента заявил депутат Анвар Артыков.

По его словам, при создании избирательных округов был нарушен ряд требований.

«Здесь наблюдается коррупция. Округи создаются ради отдельных личностей», — сказал нардеп.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова ответила, что при создании 36 одномандатных округов учтены все нормы закона. «Не допускается создание округов из районов, которые не граничат друг с другом, они делятся по числу избирателей, допускается разница плюс-минус на 20 процентов», — объяснила она.

Сегодня целый ряд депутатов парламента заявил, что считает несправедливым деление одномандатных округов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208025/
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