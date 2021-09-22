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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Экс-гендиректор ОАО «МАМ» собрался баллотироваться

Экс-гендиректор ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков собрался в депутаты. Он подал уведомление в ЦИК.

Бактыбек Сыдыков намерен баллотироваться по Ноокенскому округу № 16.

Он в октябре 2020 года получил должность главы международного аэропорта «Манас», а в феврале был уволен.

Бактыбек Сыдыков приходится сыном Усену Сыдыкову, скончавшемуся в июле. Последний являлся руководителем администрации Курманбека Бакиева в бытность того президентом.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в Центризбирком не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208001/
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