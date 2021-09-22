Генпрокуратура проверит, кто и зачем собирал людей на стадионе «Спартак»

Генеральная прокуратура проверит, были ли привлечены сотрудники милиции 17 сентября для участия в собрании, организованном на столичном стадионе «Спартак». Об этом на заседании парламента сообщил глава надзорного органа Курманкул Зулушев.

Депутат Дастан Бекешев сказал, что есть информация о проведении учений среди сотрудников милиции на стадионе «Спартак». Все они были в гражданской одежде.

«17 сентября на стадионе собрались непонятные люди и не понятно для чего. Есть информация, что это были сотрудники милиции в гражданской одежде. Нет точной информации, кто и зачем там собрались», — сказал нардеп.

Курманкул Зулушев обещал выяснить, были ли там сотрудники милиции.

17 сентября в Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей. Среди собравшихся было много людей в жилетах с надписью «ДНД». Ими руководили организаторы, по словам которых, это горожане, которые намерены обеспечивать общественный порядок.