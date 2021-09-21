Кубанычбека Нурматова хотели отправить послом в Таджикистан. Он получил агреман

Экс-депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Кубанычбека Нурматова хотели отправить послом в Таджикистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дастан Бекешев.

По словам нардепа, его бывший коллега даже получил агреман таджикской стороны. Ранее другим претендентам официальный Душанбе отказывал. «А сейчас Нурматов в СИЗО как подозреваемый в мошенничестве. У нас очень хромает кадровая политика», — сказал Дастан Бекешев и призвал президента Садыра Жапарова не приближать к себе только лояльных политиков, надо учиться воспринимать и критику.

Отметим, в ходе следствия, как сообщало ГКНБ, добыты доказательства о причастности экс-депутата к мошенническим действиям. Так, в 2013 году, когда Кубанычбек Нурматов был аудитором Счетной палаты, он обманом завладел недвижимостью на сумму более $500 тысяч.

В госкомитете отметили, что подозреваемый водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.