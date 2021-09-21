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Власть

Захват власти. Алмаз Сарыбаев продолжает голодовку в ИВС ГУВД Бишкека

Бывший член совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаз Сарыбаев продолжает голодовку. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра по предупреждению пыток.

Накануне, 20 сентября, специалисты центра навестили его в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека.

«В беседе Алмаз Сарыбаев сказал, что 15 сентября объявил голодовку в знак протеста против незаконного возбуждения уголовного дела. Руководство ИВС задержанный уведомил об этом 17 сентября. Общее состояние Сарыбаева удовлетворительное. Дважды в ИВС вызывали скорую помощь для наблюдения за состоянием его здоровья», — отметили в наццентре.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.

В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. В подписи к ней указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207861/
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