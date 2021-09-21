Не платит налоги. Депутат предлагает запретить «Яндекс.Такси» в Кыргызстане

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству министр цифрового развития Дастан Догоев сообщил, что российская компания «Яндекс.Такси» согласилась работать по электронному патенту.

Депутат Улугбек Ормонов заявил, что электронный патент — не выход. Он напомнил, что в Казахстане запретили деятельность этой компании.

«Проблема в том, что «Яндекс» не платит налоги, а вы хотите, чтобы наши граждане это делали за фирму. Кыргызстанцы каждый день платят фирме деньги. До тех пор, пока «Яндекс» не откроет свое представительство в КР, нужно закрыть их. Я эту проблему поднимаю четыре года. Их мобильным приложением пользуются больше 5 тысяч водителей. Да, приложение удобное, но они должны платить налоги. Если вы подсчитаете, сколько платят 5 тысяч водителей, получится миллиардная сумма», — сказал Улугбек Ормонов.