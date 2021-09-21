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Власть

Кыргызстан остается проводником интересов горных государств без выхода к морю

На полях 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу с вновь назначенным заместителем Генерального секретаря ООН — высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся странам Кортни Рэттри.

Глава МИД отметил, что Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю. Он выступил с инициативой о поддержке в КР 1 тысячи горных отдаленных сел и заявил, что кыргызская сторона при поддержке международного сообщества намерена превратить их в точку роста. Руслан Казакбаев считает, что такой подход в будущем станет успешной моделью поддержки горных регионов.

Он сообщил, что в этом году Кыргызстан инициирует «Пятилетие действий по развитию горных регионов» и в его рамках намерен выдвинуть резолюцию 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022-го Международным годом гор.

Министр заметил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня вступления государств Центральной Азии в ООН.

Кыргызстан выступает с инициативой о проведении в 2022-м саммита «Центральная Азия — ООН» в рамках Консультативного совета глав государств Центральной Азии.

Руслан Казакбаев попросил поддержать эти инициативы. 

Со своей стороны Кортни Рэттри заявила, что международное сообщество готово оказать содействие Кыргызской Республике в ее деятельности в сфере устойчивого горного развития, а также преодоления пандемии COVID-19. Она отметила, что намерена уделять особое внимание проблемам горных стран, не имеющих выхода к морю. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/207803/
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