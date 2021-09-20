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Власть

Садыр Жапаров принял представителя ЮНЕСКО. Какие вопросы обсуждали

Садыр Жапаров принял представителя Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане Кристу Пиккат. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызстаном и ЮНЕСКО в сфере образования, науки, а также в области культурного наследия.

Глава государства отметил, что Кыргызстан, приняв Конвенцию по охране материального и нематериального культурного наследия, прилагает все усилия для его сохранения и приумножения в мировом сообществе.

По его данным, в КР около 2 тысяч недвижимых памятников, имеющих особое значение для национальной истории страны, четыре из них вошли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Садыр Жапаров отметил роль Кристы Пиккат при работе по включению в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества кыргызской традиционной игры кок бору, а также интеллектуально-стратегических игр тогуз коргоол и мангала.

«Сохранение объектов историко-культурного наследия — это не просто исполнение свода законов, а наша дань уважения великим предкам, создавшим уникальные памятники истории и культуры», — сказал он.

Сейчас идет подготовка к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества таких объектов Кыргызстана, как Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор, одним из элементов которого является Узгенский археолого-архитектурный комплекс (транснациональная номинация), а также наскальные изображения «Саймалуу-Таш» (национальная номинация).

По словам президента, эти очень важные для республики мероприятия, которые нуждаются в поддержке ЮНЕСКО, в том числе методической и грантовой помощи.

Он рассказал, что начата подготовка к номинации «Южный берег Иссык-Куля» для присоединения к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.

Представитель ЮНЕСКО высказала заинтересованность организации в поддержке инициируемой кыргызской стороной программы «Кыргыз Жараны».

Стороны также затронули тему сохранения ледников в условиях глобального изменения климата, вызывающего таяние ледников. В этой связи они сошлись во мнении о важности принятия необходимых мер для предотвращения катастрофических последствий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207765/
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