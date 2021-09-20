Выборы-2021. Еще один кандидат-самовыдвиженец подал уведомление в ЦИК

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца Бакыта Тологонова.

Уточняется, что он намерен баллотироваться по Джети-Огузскому округу № 34.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов — 18 октября 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.