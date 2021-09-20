12:05
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Власть

Это не карательный трибунал. Совет судей ответил на обвинения

Совет судей Кыргызстана отреагировал на критику, которую высказывают граждане в связи с изданием временного положения, по которому теперь рассматриваются вопросы ответственности служителей Фемиды.

«Конституция Кыргызской Республики, принятая законом 5 мая 2021 года № 59, в статье 103 отнесла рассмотрение вопросов о привлечении судей к дисциплинарной ответственности к ведению Совета судей КР. В переходный период приведения законодательства в соответствии с новым Основным законом судебная система обязана обеспечить права граждан, юридических лиц и иных органов на обращение с жалобами (представлениями), на действия (бездействие) судей и рассмотрение поступивших жалоб (представлений). В связи с чем Совет судей начал работу по рассмотрению поступивших жалоб (представлений) на судей страны», — проинформировала 24.kg пресс-секретарь ведомства Назира Сагыналиева.

По ее словам, статьей 2 Закона «О Конституции Кыргызской Республики» установлено, что законы и иные нормативные правовые акты, действовавшие на территории страны до вступления в силу Конституции в редакции настоящего закона, применяются в части, не противоречащей указанной Конституции.

«Конституционный Закон «О статусе судей Кыргызской Республики» до настоящего времени своего действия не утратил, а его главы 5 и 6, регулирующие вопросы ответственности судей, в противоречие с Конституцией не вступили», — добавила она.

«Так же является действующим Закон «Об органах судейского самоуправления». Совет судей в своей работе руководствуется регламентом Совета судей, утвержденным VIII внеочередным съездом судей КР от 12 ноября 2010 года, с изменениями, который позволяет ему принимать внутренние положения о порядке работы», — сказала Назира Сагыналиева.

Она добавила, что 13 августа 2021-го Советом судей утверждено временное положение о порядке рассмотрения вопросов об ответственности судей в Совете судей, которое соответствует вышеперечисленным законам и регламенту. В нем установлены порядок регистрации и распределения жалоб, сроки составления документов по жалобам членами Совета судей, порядок внесения вопросов на обсуждение и порядок принятия решений по жалобам (представлениям).

Пресс-секретарь Совета судей назвала работу правомерной и направленной на защиту и обеспечение прав участников судебных процессов и иных заинтересованных лиц.

Ранее бывший судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова обвинила Совет судей в создании карательного органа.

«С принятием новой Конституции в судебной системе наступил полный хаос. Совет судей сам себя назначил нормотворческим органом, принял временное положение о порядке рассмотрения вопросов ответственности судей и теперь на основании этого документа рассматривает дисциплинарные дела. Совет судей, осознаете ли вы, что творите? Порядок привлечения судей к ответственности может регулироваться только конституционным законом, а ваше так называемое положение ни по каким критериям не относится даже к подзаконным актам. По сути, вы создали чрезвычайный карательный трибунал. С точки зрения Уголовного кодекса это злоупотребление должностным положением. Теперь на основе этого ничтожного документа вы собираетесь наказывать неугодных нынешней власти судей, но ведь наступит время, обязательно наступит, когда придется отвечать и вам», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207674/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Это карательный орган! Совет судей принял незаконный документ и работает по нему
Политику Женишу Молдокматову предъявлены еще три обвинения
Партиям, участвовавшим в парламентских выборах — 2020, вернули залоговые деньги
Беспорядки в Бишкеке. Клара Сооронкулова рассказала, о чем ее допрашивали
Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Реформа УК и УПК. Уведомлений о подозрении не будет, будут предъявлять обвинение
Против очернения. Представители АУЦА призывают поддержать Эндрю Качинса
Итоги выборов. Партия «Реформа» будет требовать пересчета голосов
Независимые дебаты НДПК и «Реформы». Клара Сооронкулова о том, зачем идет в БГК
В отношении экс-председателя Военного суда возбуждено уголовное дело
Популярные новости
В&nbsp;России инициативу Садыра Жапарова на&nbsp;саммите ОДКБ назвали абсурдной В России инициативу Садыра Жапарова на саммите ОДКБ назвали абсурдной
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
Повысить тариф и&nbsp;убрать из&nbsp;центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
20 сентября, понедельник
11:50
Это не карательный трибунал. Совет судей ответил на обвинения Это не карательный трибунал. Совет судей ответил на обв...
11:45
Садыр Жапаров поздравил бизнесменов с Днем предпринимателя
11:30
Генеральным директором ОАО «Джалалабадэлектро» назначен Азамат Паизов
11:26
Пострадавшим жителям Баткена выплатят страховку
11:20
Обладатель Кубка Кыргызстана по футболу определился в серии пенальти