Это не карательный трибунал. Совет судей ответил на обвинения

Совет судей Кыргызстана отреагировал на критику, которую высказывают граждане в связи с изданием временного положения, по которому теперь рассматриваются вопросы ответственности служителей Фемиды.

«Конституция Кыргызской Республики, принятая законом 5 мая 2021 года № 59, в статье 103 отнесла рассмотрение вопросов о привлечении судей к дисциплинарной ответственности к ведению Совета судей КР. В переходный период приведения законодательства в соответствии с новым Основным законом судебная система обязана обеспечить права граждан, юридических лиц и иных органов на обращение с жалобами (представлениями), на действия (бездействие) судей и рассмотрение поступивших жалоб (представлений). В связи с чем Совет судей начал работу по рассмотрению поступивших жалоб (представлений) на судей страны», — проинформировала 24.kg пресс-секретарь ведомства Назира Сагыналиева.

По ее словам, статьей 2 Закона «О Конституции Кыргызской Республики» установлено, что законы и иные нормативные правовые акты, действовавшие на территории страны до вступления в силу Конституции в редакции настоящего закона, применяются в части, не противоречащей указанной Конституции.

«Конституционный Закон «О статусе судей Кыргызской Республики» до настоящего времени своего действия не утратил, а его главы 5 и 6, регулирующие вопросы ответственности судей, в противоречие с Конституцией не вступили», — добавила она.

«Так же является действующим Закон «Об органах судейского самоуправления». Совет судей в своей работе руководствуется регламентом Совета судей, утвержденным VIII внеочередным съездом судей КР от 12 ноября 2010 года, с изменениями, который позволяет ему принимать внутренние положения о порядке работы», — сказала Назира Сагыналиева.

Она добавила, что 13 августа 2021-го Советом судей утверждено временное положение о порядке рассмотрения вопросов об ответственности судей в Совете судей, которое соответствует вышеперечисленным законам и регламенту. В нем установлены порядок регистрации и распределения жалоб, сроки составления документов по жалобам членами Совета судей, порядок внесения вопросов на обсуждение и порядок принятия решений по жалобам (представлениям).

Пресс-секретарь Совета судей назвала работу правомерной и направленной на защиту и обеспечение прав участников судебных процессов и иных заинтересованных лиц.

Ранее бывший судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова обвинила Совет судей в создании карательного органа.

«С принятием новой Конституции в судебной системе наступил полный хаос. Совет судей сам себя назначил нормотворческим органом, принял временное положение о порядке рассмотрения вопросов ответственности судей и теперь на основании этого документа рассматривает дисциплинарные дела. Совет судей, осознаете ли вы, что творите? Порядок привлечения судей к ответственности может регулироваться только конституционным законом, а ваше так называемое положение ни по каким критериям не относится даже к подзаконным актам. По сути, вы создали чрезвычайный карательный трибунал. С точки зрения Уголовного кодекса это злоупотребление должностным положением. Теперь на основе этого ничтожного документа вы собираетесь наказывать неугодных нынешней власти судей, но ведь наступит время, обязательно наступит, когда придется отвечать и вам», — сказала она.