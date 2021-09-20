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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Пострадавшим жителям Баткена выплатят страховку

Кабинет министров разработал поправки в целях возмещения имущества пострадавшим гражданам Кыргызстана от военных действий в Баткенской области. Проект представлен на общественное обсуждение.

В соответствии с Законом «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» и Гражданского кодекса Кыргызской Республики события военных действий и их последствия не являются страховым случаем.

Однако в результате приграничного конфликта пострадало недвижимое имущество граждан Кыргызской Республики. События, в результате которых нанесен такой ущерб, являются условиями обстоятельств непреодолимой силы.

Разработчики поясняют, что в целях возмещения застрахованного имущества кыргызстанцев вследствие обстоятельств непреодолимой силы возникла необходимость внести изменения. Поскольку эти граждане являются материально уязвимыми.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207669/
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