Кыргызстан просит увеличить срок безвизового пребывания граждан КР в Турции

С вице-президентом Фуатом Октаем обсужден вопрос увеличения на паритетной основе срока безвизового пребывания с 90 до 180 дней. Об этом сообщил журналистам председатель кабинета министров Улукбек Марипов по итогам 10-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии.

По его словам, идея предложена для создания благоприятных условий для граждан Кыргызстана и Турции. Кроме того, стороны обсудили снижение на паритетной основе стоимости разрешений на работу для граждан КР и ТР.

«Мы рады отметить договоренности, достигнутые в ходе 10-го заседания межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Уверен, что результаты этого заседания станут еще одним важным шагом на пути укрепления двусторонних братских отношений», — заключил Улукбек Марипов.