Турция готова поддержать проект по строительству ГЭС на реке Нарын

«Мы готовы развивать сотрудничество в сфере гидроэнергетики и поддержать проект по строительству ГЭС на реке Нарын», — заявил сегодня вице-президент Турции Фуат Октай на 10-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии.

По его словам, Турция готова также поддержать и реализовывать проекты в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, создания «умных» городов, логистических центров.

«Мы и в дальнейшем будем развивать сотрудничество с Кыргызстаном. В сфере туризма Турция готова делиться опытом и оказывать поддержку. В области торговли будем оказывать полноценную комплексную поддержку. От КР мы ждем помощи в реализации инициатив и поддержки по борьбе с терроризмом», — сказал Фуат Октай.