В МВД не разглашают инициатора прослушки депутатов

Уголовного дела в отношении депутата парламента Мурадыла Мадеминова нет. Об этом на заседании парламента заявил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.
По его словам, при возбуждении дела парламентарию вручили бы уведомление о подозрении. При этом милициейский чиновник не смог ответить, почему в список прослушиваемых лиц был включен депутат Мурадыл Мадеминов.
Народного избранника возмутил такой ответ. Он заявил, что не присутствовал на площади во время беспорядков 5-6 октября 2020 года.
«Кто меня включил в этот список? Вы должны почитать Закон «О статусе депутата». На каком основании вы просили суд прослушивать мои переговоры?» — возмутился Мурадыл Мадеминов.
Замминистра ответил, что прослушка депутатов и активистов велась в рамках ранее возбужденного уголовного дела. При этом Эркебек Аширходжаев не стал указывать, по чьей инициативе это было сделано. Он посоветовал обратиться в МВД с письменным запросом.
Напомним, ранее политики и юристы обратились к главе государства Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.