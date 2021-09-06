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Власть

Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков получил звание старшего лейтенанта Вооруженных сил КР по сроку. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра обороны КР Нурлан Кирешеев.

По его словам, Артему Новикову звание старшего лейтенанта присвоено не досрочно.

«Он офицер в запасе. Пришел срок получения очередного звания», — отметил он.

Депутат Акылбек Кемелов поинтересовался, чем же заслужил звание старшего лейтенанта Артем Новиков во время весеннего конфликта в Баткене. Нурлан Кирешеев не ответил на этот вопрос.

«Тогда отличились многие. Особенно местное население. Если хотите наградить, то можно многим присвоить звание», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206160/
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