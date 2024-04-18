Акыну Элмирбеку Иманалиеву посмертно присвоено звание «Эмгек баатыры»

Народному артисту Кыргызстана Элмирбеку Иманалиеву присвоено звание «Эмгек баатыры» («Герой труда»). Об этом президент Садыр Жапаров сообщил, выступая на церемонии открытия нового здания Национального театра «Манас».

Медалью «Данк» награжден директор театра Азиз Биймырза, манасчи Рысбаю Исакову присвоено звание «Эл артисти», а акыну-импровизатору Баяну Акматову – «Заслуженный деятель культуры».

Акын Изат Айдаркулова и сказитель Улукбек Токтоболот уулу награждены почетными грамотами.

Напомним, известный акын Элмирбек Иманалиев скоропостижно скончался от болезни в 2020 году в возрасте 42 лет.

Его имя присвоено школе акынов-импровизаторов при Национальном театре «Манас».