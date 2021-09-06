18:56
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Когда создадут участки за рубежом: пояснение ЦИК и МИД

Сегодня прошло заседание рабочей группы ЦИК и МИД по формированию избирательных участков за рубежом.

Уточняется, что они должны быть созданы не позднее 13 сентября.

Смогут проголосовать только те, кто состоит на консульском учете и сдал биометрические данные. Форма № 2 за границей применяется. Поменять свой избирательный адрес можно до 12 ноября включительно.

Соотечественники за рубежом голосовать за одномандатников не смогут. Только за партии и кандидатов в зарегистрированных списках.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206146/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
В кабмине вновь обсудили подготовку к выборам и зиме
Выборы-2021. Когда можно подавать заявление на досрочное голосование: ответ ЦИК
Выборы-2021. Вносить корректировки в списки избирателей можно до 12 ноября
Выборы-2021. До 18 октября кандидаты и партии должны предоставить документы
Выборы-2021. ЦИК определила схемы и границы одномандатных округов
Выборы-2021. В каких случаях кандидаты не получат назад залог: пояснение ЦИК
Цифра дня. 75 партий намерены принять участие в выборах в Жогорку Кенеш
Выборы-2021. За час до завершения приема заявок: 50 партий подали уведомления
Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке
Выборы-2021. ЦИК огласила дату, когда СМИ запрещается публиковать опросы
Популярные новости
Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из&nbsp;Узбекистана Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из Узбекистана
Кто в&nbsp;госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к&nbsp;президенту Кто в госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к президенту
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Опубликована информация о&nbsp;земельном участке Курманбека Бакиева в&nbsp;Беларуси Опубликована информация о земельном участке Курманбека Бакиева в Беларуси
Бизнес
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
6 сентября, понедельник
18:46
«Тазалык» vs «Комтранском». Разборки предприятий сказываются на вывозе мусора «Тазалык» vs «Комтранском». Разборки предприятий сказыв...
18:30
7 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Выборы-2021. Когда создадут участки за рубежом: пояснение ЦИК и МИД
18:10
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
18:03
В мэрии города Ош произошли кадровые изменения