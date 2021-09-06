Выборы-2021. Когда создадут участки за рубежом: пояснение ЦИК и МИД

Сегодня прошло заседание рабочей группы ЦИК и МИД по формированию избирательных участков за рубежом.

Уточняется, что они должны быть созданы не позднее 13 сентября.

Смогут проголосовать только те, кто состоит на консульском учете и сдал биометрические данные. Форма № 2 за границей применяется. Поменять свой избирательный адрес можно до 12 ноября включительно.

Соотечественники за рубежом голосовать за одномандатников не смогут. Только за партии и кандидатов в зарегистрированных списках.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.