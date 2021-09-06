Выборы-2021. Когда можно подавать заявление на досрочное голосование: ответ ЦИК

Уточняется, что предварительные итоги досрочного голосования будут подведены 28 ноября, по завершении выборов.

Голосование назначено на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.