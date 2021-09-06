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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Когда можно подавать заявление на досрочное голосование: ответ ЦИК

ЦИК определила срок, до которого можно подать заявление на участие в голосовании вне помещения.

По данным Центризбиркома, сама процедура пройдет 27 ноября. До 25 ноября можно направить заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения.

Уточняется, что предварительные итоги досрочного голосования будут подведены 28 ноября, по завершении выборов.

Голосование назначено на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206136/
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