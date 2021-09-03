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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 38 партий намерены принять участие в гонке

В ЦИК поступили уведомления от 38 политических партий, намеревающихся принять участие в выборах.

23 заявки поданы накануне:

  • Социально-политическая партия «Сила в единстве»,
  • Демократическая партия «Азаттык»,
  • «Ынтымак»,
  • «Аалам»,
  • «Солидарность»,
  • «Ак Асаба»,
  • «Ак Бата»,
  • «Социалист»,
  • «Жаны мезгил»,
  • «Кучтуу регион»,
  • «Бутун Кыргызстан»,
  • Народно-демократическая партия Кыргызстана,
  • «Адилет»,
  • «Аруузат — Эл куту»,
  • «Ата Журт Кыргызстан»,
  • «Мекенчил Эл»,
  • «Бирге — Вместе»,
  • «Жаны ЭРА»,
  • «Биздин эл»,
  • «Келечек — Будущее»,
  • «Элдик партия»,
  • Народная партия «Моя отчизна»,
  • Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК поступили от 15 политорганизаций:

  • «Социал-демократы»,
  • «Улуттар биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • «Жаратман Эл»,
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана,
  • «Ата Мекен»,
  • «Актив»,
  • «Бийлик элге»,
  • «Ыйман Нуру»
  • Социально-политическая партия «Надежда народа»,
  • «Акыйкат Кыргызстан»,
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»,
  • «Ар-Намыс».

Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истекает в 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205889/
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