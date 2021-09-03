Выборы-2021. 38 партий намерены принять участие в гонке

В ЦИК поступили уведомления от 38 политических партий, намеревающихся принять участие в выборах.

23 заявки поданы накануне:

Социально-политическая партия «Сила в единстве»,

Демократическая партия «Азаттык»,

«Ынтымак»,

«Аалам»,

«Солидарность»,

«Ак Асаба»,

«Ак Бата»,

«Социалист»,

«Жаны мезгил»,

«Кучтуу регион»,

«Бутун Кыргызстан»,

Народно-демократическая партия Кыргызстана,

«Адилет»,

«Аруузат — Эл куту»,

«Ата Журт Кыргызстан»,

«Мекенчил Эл»,

«Бирге — Вместе»,

«Жаны ЭРА»,

«Биздин эл»,

«Келечек — Будущее»,

«Элдик партия»,

Народная партия «Моя отчизна»,

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК поступили от 15 политорганизаций:

«Социал-демократы»,

«Улуттар биримдиги»,

«Ишеним»,

«Альянс»,

Партия зеленых Кыргызстана,

«Жаратман Эл»,

Патриотическая партия единения Кыргызстана,

«Ата Мекен»,

«Актив»,

«Бийлик элге»,

«Ыйман Нуру»

Социально-политическая партия «Надежда народа»,

«Акыйкат Кыргызстан»,

«Альянс политических сил Кыргызстана»,

«Ар-Намыс».

Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истекает в 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.