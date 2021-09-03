Выборы-2021. 38 партий намерены принять участие в гонке

В ЦИК поступили уведомления от 38 политических партий, намеревающихся принять участие в выборах.
23 заявки поданы накануне:
- Социально-политическая партия «Сила в единстве»,
- Демократическая партия «Азаттык»,
- «Ынтымак»,
- «Аалам»,
- «Солидарность»,
- «Ак Асаба»,
- «Ак Бата»,
- «Социалист»,
- «Жаны мезгил»,
- «Кучтуу регион»,
- «Бутун Кыргызстан»,
- Народно-демократическая партия Кыргызстана,
- «Адилет»,
- «Аруузат — Эл куту»,
- «Ата Журт Кыргызстан»,
- «Мекенчил Эл»,
- «Бирге — Вместе»,
- «Жаны ЭРА»,
- «Биздин эл»,
- «Келечек — Будущее»,
- «Элдик партия»,
- Народная партия «Моя отчизна»,
- Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.
Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК поступили от 15 политорганизаций:
- «Социал-демократы»,
- «Улуттар биримдиги»,
- «Ишеним»,
- «Альянс»,
- Партия зеленых Кыргызстана,
- «Жаратман Эл»,
- Патриотическая партия единения Кыргызстана,
- «Ата Мекен»,
- «Актив»,
- «Бийлик элге»,
- «Ыйман Нуру»
- Социально-политическая партия «Надежда народа»,
- «Акыйкат Кыргызстан»,
- «Альянс политических сил Кыргызстана»,
- «Ар-Намыс».
Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истекает в 18.00.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.