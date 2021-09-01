16:53
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Десять партий направили уведомления в ЦИК об участии в гонке

В ЦИК поступили сегодня еще два уведомления от политических партий «Ыйман Нуру» и «Социально-политическая партия «Надежда народа» о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам «Ыйман Нуру» назначили Урмат Мергеналиеву, по финансовым вопросам — Айнуру Акматову, а «Надежда народа» — Асулкул Сасыбаеву и Тамару Кенесариеву соответственно.

Ранее письменные уведомления об участии в выборах депутатов ЖК поступили от политических партий «Социал-демократы», «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Альянс», Партии зеленых Кыргызстана, «Жаратман Эл», Патриотической партии единения Кыргызстана и «Ата Мекен».
Ссылка: https://24.kg/vlast/205720/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Как распределятся избиратели по округам: пояснение ЦИК
Выборы-2021. В ЦИК поступило уведомление от партии «Ата Мекен»
Выборы-2021. Определена дата внесения залога для партий и одномандатников
Выборы-2021. Семь партий уведомили ЦИК об участии в гонке
Выборы-2021. Когда будут созданы избирательные комиссии за рубежом: ответ ЦИК
Выборы-2021. ЦИК определилась с датой начала предвыборной агитации
Выборы-2021. Еще одна партия решила участвовать в гонке
Выборы-2021. В ЦИК поступили уведомления еще от двух партий об участии в гонке
Выборы-2021. Третья партия заявила об участии в гонке
Партия Мелиса Мырзакматова уведомила ЦИК об участии в выборах
Популярные новости
Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров
Так не&nbsp;пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов Так не пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Бизнес
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
Beeline поздравляет с&nbsp;Днем независимости и&nbsp;дарит бесплатные звонки за&nbsp;рубеж Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
1 сентября, среда
16:52
Митинг в Оше. Игроки кок-бору возмутились полученными призами Митинг в Оше. Игроки кок-бору возмутились полученными п...
16:47
Дело «Кумтора». Прошли предварительные слушания в отношении двух депутатов
16:33
Наезд на пешехода у кафе «Кореана». Водитель Mercedes и пострадавшая были пьяны
16:21
Угроза катастрофы на руднике «Кумтор». Комментарий команды внешнего управляющего
16:17
Выборы-2021. Десять партий направили уведомления в ЦИК об участии в гонке