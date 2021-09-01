Выборы-2021. Десять партий направили уведомления в ЦИК об участии в гонке

В ЦИК поступили сегодня еще два уведомления от политических партий «Ыйман Нуру» и «Социально-политическая партия «Надежда народа» о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам «Ыйман Нуру» назначили Урмат Мергеналиеву, по финансовым вопросам — Айнуру Акматову, а «Надежда народа» — Асулкул Сасыбаеву и Тамару Кенесариеву соответственно.

Ранее письменные уведомления об участии в выборах депутатов ЖК поступили от политических партий «Социал-демократы», «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Альянс», Партии зеленых Кыргызстана, «Жаратман Эл», Патриотической партии единения Кыргызстана и «Ата Мекен».