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Власть

Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова и Реджепа Эрдогана. Что обсуждали

Президент Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Садыра Жапарова с предстоящим 30-летием независимости страны.
Он выразил готовность продолжать совместное сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Садыр Жапаров в свою очередь высоко оценил значительный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией и укрепление отношений между государствами. Он поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поздравление и в свою очередь поздравил народ Турции с Днем Победы, который отмечается 30 августа.

Глава КР также выразил благодарность за открытие памятника Манасу Великодушному в Анкаре, которое намечено на завтра и приурочено к 30-летию независимости Кыргызской Республики. По его словам, это событие имеет большое символическое значение для Кыргызстана. 

Кроме того, в разговоре была затронута и тема восстановления поврежденных домов во время событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, в чем Турция оказала посильную поддержку и свою помощь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205572/
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