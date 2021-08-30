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Власть

Встреча с послами. Садыр Жапаров рассказал, на кого ориентируются власти страны

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины Дня независимости Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства рассказал дипломатам о создании благоприятной среды для ведения бизнеса, отметив, что в этой сфере началась реализация радикальных экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики.

«В то же время создание цифрового пространства — важная составляющая развития. Прежде всего мы приступили к структурным реформам в государственной системе и экономике, стремясь повысить уровень социальной защиты, образования и подготовки квалифицированных специалистов, восстановить научно-технический потенциал и обороноспособность республики», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, Кыргызстан ориентируется в первую очередь на развитие и расширение политических, торгово-экономических связей, безопасности и военно-технического сотрудничества, стремясь достичь конкретных договоренностей по вопросам водных ресурсов, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, а также здравоохранения, образования, культуры, финансов и технологий.

«Мои первые визиты в качестве президента в Москву, Ташкент, Нур-Султан, Анкару, Ашхабад и Душанбе были направлены на решение этих вопросов. Мы сошлись во мнении, что заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами. Также прежде всего мы намерены развивать более тесные связи в Центральноазиатском регионе с нашими соседями и самыми могущественными государствами мира — Россией, Китаем, Турцией, а также Индией и Венгрией, которые подписали соглашения о стратегическом партнерстве», — проинформировал он.

Президент также отметил сложившиеся конструктивные отношения с США и Европейским союзом, а также другими европейскими странами и ведущими государствами Азии, Южного Кавказа, Ближнего и Среднего Востока и поблагодарил все союзные страны, партнеров и международные организации за их неоценимую поддержку, гуманитарную и техническую помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса и их участие в развитии Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205564/
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