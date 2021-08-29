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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Создаются окружные избирательные комиссии: решение ЦИК

На предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша будут созданы окружные избирательные комиссии. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что эти комиссии будут регулировать выборный процесс в одномандатных округах. Их будет 36. Их схемы и границы ЦИК определит в течение семи календарных дней, начиная с сегодняшнего дня — даты подписания президентом указа о назначении парламентских выборов на 28 ноября.

Окружные избирательные комиссии будет формировать ЦИК, в них не может быть более 15 человек. В каждом одномандатном округе должно быть не менее 100 тысяч избирателей.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205533/
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