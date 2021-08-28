12:22
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

В Баткене практически завершено строительство домов для пострадавших

В Баткене на завершающей стадии строительство 36 домов для семей, близкие которых погибли во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле этого года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил городок, возводимый при содействии частных строительных компаний.

Глава государства осмотрел несколько готовых домов. По улицам проложили асфальт и установили освещение, на территории городка планируют построить детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Садыр Жапаров прочитал с родственниками молитву в память о покойных и еще раз выразил соболезнования родным и близким.

«Мое сердце кровоточит вместе с моим народом. Во время трагических событий на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля кыргызстанцы отдали жизни ради сохранения целостности государства. Какую бы поддержку их родные не получили от нас, это не возместит им потери. Родители, родственники, супруги и дети наших героев стараются улыбаться вместе с нами, но внутри они до сих пор скорбят», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что усилия руководства страны сосредоточены на комплексном развитии Баткенской области, принимаются меры для сохранения мира и согласия.

В рамках инициативы президента Садыра Жапарова по оказанию материальной и моральной поддержки семьям жертв трагедии весной мэрия Баткена выделила земельный участок в квартале Чет-Булак, а частные строительные компании взяли на себя обязательство построить благоустроенные дома. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/205494/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Новую подстанцию «Раззаков» запустили в Баткенской области
Садыру Жапарову показали восстановленные после конфликта объекты в селе Максат
Президент призвал баткенцев не волноваться, потому что армия их защитит
Конфликт на границе. Для 886 детей из пострадавших сел устроили каникулы
Конфликт на границе. Единовременную помощь получили 122 пострадавшие семьи
В селе Максат Баткенской области 60 семей переехали в новые дома
ГКНБ задержан член международной террористической организации
Чиновники Баткенской области нанесли государству ущерб в три миллиона сомов
Ущерб от конфликта на кыргызско-таджикской границе составил 1,3 миллиарда сомов
Митинг против разработки рудника. Дорогу Бишкек — Ош — Исфана открыли
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;госрезиденции. В&nbsp;аппарате президента это скрывают Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
Мухаммедкалый Абылгазиев заплатил 50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;вышел из&nbsp;СИЗО ГКНБ Мухаммедкалый Абылгазиев заплатил 50 миллионов сомов и вышел из СИЗО ГКНБ
Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
28 августа, суббота
12:18
В Баткене прокуратура расследует неуставные взаимоотношения военнослужащих В Баткене прокуратура расследует неуставные взаимоотнош...
12:00
В Баткене практически завершено строительство домов для пострадавших
11:42
Дело правозащитника Камиля Рузиева будет рассматривать новый судья
11:38
Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео
11:23
1,1 миллиарда сомов выделили на компенсацию медикам, работающим в красной зоне