В Баткене практически завершено строительство домов для пострадавших

В Баткене на завершающей стадии строительство 36 домов для семей, близкие которых погибли во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле этого года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил городок, возводимый при содействии частных строительных компаний.

Глава государства осмотрел несколько готовых домов. По улицам проложили асфальт и установили освещение, на территории городка планируют построить детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Садыр Жапаров прочитал с родственниками молитву в память о покойных и еще раз выразил соболезнования родным и близким.

«Мое сердце кровоточит вместе с моим народом. Во время трагических событий на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля кыргызстанцы отдали жизни ради сохранения целостности государства. Какую бы поддержку их родные не получили от нас, это не возместит им потери. Родители, родственники, супруги и дети наших героев стараются улыбаться вместе с нами, но внутри они до сих пор скорбят», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что усилия руководства страны сосредоточены на комплексном развитии Баткенской области, принимаются меры для сохранения мира и согласия.

В рамках инициативы президента Садыра Жапарова по оказанию материальной и моральной поддержки семьям жертв трагедии весной мэрия Баткена выделила земельный участок в квартале Чет-Булак, а частные строительные компании взяли на себя обязательство построить благоустроенные дома.