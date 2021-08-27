Садыру Жапарову показали восстановленные после конфликта объекты в селе Максат

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с восстановленной социальной инфраструктурой в селе Максат. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, населенный пункт был разрушен в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле.

Глава государства осмотрел социальные объекты, в частности новые участковый пункт милиции, фельдшерско-акушерский пункт, футбольное поле, а также восстановленную среднюю школу.

Садыру Жапарову рассказали, как восстанавливали село — обеспечили чистой питьевой водой, положили асфальт на 11-километровом участке дороги, установили уличное освещение, провели систему холодного и горячего водоснабжения, строят детсад.

Фото пресс-службы президента. Село Максат восстанавливается

Во время посещения отремонтированной школы президент пообщался с детьми и забил символический гол в в футбольные ворота и сделал бросок мячом через волейбольную сетку.

Он также пообщался с местными жителями и старейшинами.