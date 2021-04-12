У нас мягкий рейтинг. «Ата Журт Кыргызстан» о том, кто станет депутатом БГК

«У нас мягкий рейтинг, депутатами БГК станут кандидаты, набравшие больше всего голосов избирателей», — сообщили 24.kg в городском штабе партии «Ата Журт Кыргызстан».

По его данным, кандидаты перед началом выборов подписали соглашение о мягком рейтинге. «В зависимости от того, кто сколько наберет голосов, будет зависеть его место в окончательном списке», — отметили в штабе.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).