18:55
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Власть
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане разработают трехлетнюю программу по борьбе с COVID-19

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела рабочее совещание по разработке программы по борьбе с COVID-19 на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация и долгосрочный план мероприятий по ликвидации коронавирусной инфекции на территории страны. Жылдыз Бакашова отметила необходимость в организации системного подхода к защите от распространения коронавирусной инфекции.

Замглавы кабмина поручила создать межведомственную рабочую группу, которая разработает и внесет в правительство проект трехлетней программы борьбы с коронавирусом и план ее реализации.

«В составе межведомственной рабочей группы будут не только представители государственных органов, но и независимые эксперты неправительственных и международных организаций», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205000/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 214 коек в медучреждениях Бишкека
В Китае заявляют, что приостановили распространение коронавируса в стране
Коронавирусом в Кыргызстане болеют в 99 процентах случаев непривитые люди
COVID-19 в мире. Заразились более 212,4 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Коронавирусом болеет 3 тысячи 276 человек, 444 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 199 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 347
Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели
В Кыргызстане работает около 25 тысяч медицинских сестер
Популярные новости
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Автомобили, деньги и&nbsp;орден &laquo;Манас&raquo; получили призеры Олимпиады в&nbsp;Токио Автомобили, деньги и орден «Манас» получили призеры Олимпиады в Токио
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
18:47
Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подделывает. Расследование Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подд...
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
18:17
Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров
18:12
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей