В Кыргызстане разработают трехлетнюю программу по борьбе с COVID-19

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела рабочее совещание по разработке программы по борьбе с COVID-19 на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация и долгосрочный план мероприятий по ликвидации коронавирусной инфекции на территории страны. Жылдыз Бакашова отметила необходимость в организации системного подхода к защите от распространения коронавирусной инфекции.

Замглавы кабмина поручила создать межведомственную рабочую группу, которая разработает и внесет в правительство проект трехлетней программы борьбы с коронавирусом и план ее реализации.

«В составе межведомственной рабочей группы будут не только представители государственных органов, но и независимые эксперты неправительственных и международных организаций», — говорится в сообщении.