Беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев дал интервью «Российской газете». Недавно он посетил страну после 16 лет отсутствия. Бывший глава государства рассказал, кто и зачем пригласил его в КР, а также обеспечивал его безопасность и сопровождал в поездках по стране.

Отвечая на вопрос о том, кто гарантировал его безопасность, Аскар Акаев заявил: «В первую очередь действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров. И, конечно же, государственное руководство России, которое все эти годы оказывает мне и моей семье неизменную поддержку, за что я бесконечно благодарен».

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Он также сообщил, что инициатива привезти его в КР принадлежит нынешнему главе государства. «Автор идеи — нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он лично мне позвонил и пригласил в республику для сотрудничества с правоохранительными органами по делу, связанному с Кумтором, в котором были обвинения и против меня. Он пообещал, что все будет происходить в рамках законности, и слово свое сдержал», — рассказал Аскар Акаев.

По его словам, Садыр Жапаров был первым человеком, с которым он встретился в столице КР. «Прежде всего сразу по прибытии в Бишкек меня и моего сына Илима, сопровождавшего в поездке, принял президент республики Садыр Нургожоевич Жапаров. Встреча-беседа была весьма конструктивной и дружественной. Я высказал поддержку тем созидательным делам, которые были начаты в республике после октябрьских событий 2020 года и выразил готовность оказать свою посильную помощь в их реализации», — отметил Аскар Акаев.

А затем он передал меня, как говорится, из «рук в руки», председателю ГКНБ Кыргызстана Камчыбеку Ташиеву, в учреждении которого я и проработал с его сотрудниками полную рабочую неделю. Аскар Акаев

«Там ко мне было проявлено максимальное уважение, поэтому мы работали весьма плодотворно. Я дал чистосердечные ответы и пояснения на все вопросы. Но об итогах говорить пока еще рано. Возможно, появятся дополнительные вопросы. А потом компетентные органы примут окончательное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым», — добавил беглый президент.

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Он также прокомментировал дело «Кумтора», отметив, что у «народа Кыргызстана с ним были связаны большие надежды, которые сбылись лишь отчасти». «У Кыргызстана для этого был единственный источник — золото Кумтора. Поэтому в большой спешке проходил поиск крупной горнодобывающей компании для разработки Кумтора. К сожалению, у нас тогда не было квалифицированных специалистов с достаточным опытом работы с международными компаниями. Пользуясь этим, канадская компания «Камеко», привлеченная для разработки Кумтора, при заключении соглашения получила себе большие выгоды, требуя необоснованные освобождения от налогов и платежей за пользование природными ресурсами», — сказал в интервью Аскар Акаев.

Но самая большая ошибка, по мнению Акаева, допущена в 2003 году, «когда впервые после двух десятилетий низких цен на золото начался длительный этап высоких цен». «Мы пошли на реструктуризацию проекта с целью выхода на международную биржу для привлечения дополнительных инвестиций, приняв предложение «Камеко», которое ввело нас в заблуждение, завысив стоимость своих дополнительных активов в других странах мира, и получило несправедливо большую долю в новой компании «Центерра», — пояснил он.

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Акаев считает, что «нынешняя власть Кыргызстана поступила правильно, приняв решение о введении внешнего управления на Кумторе, чтобы остановить экологическую катастрофу, связанную с загрязнением ледников и других природных ресурсов, а также несправедливым распределением экономической выгоды от реализации проекта Кумтор». «Именно поэтому я счел необходимым поехать в Кыргызстан и помочь родной республике в доведении этого решения до победного завершения», — пояснил он.

Он также поделился впечатлениями о Бишкеке и Кыргызстане в целом, где он не был 16 лет. «Поразили изменения в столице. Бишкек изменился местами до неузнаваемости. Обрадовало село. Сельчане Кыргызстана весьма успешно адаптировались к рыночным условиям хозяйствования. Благодаря этому большинство сельских жителей стали жить лучше. Села стали краше. Все это стало результатом успешно проведенной в свое время земельно-аграрной реформы», — считает Аскар Акаев.

Рассуждая о своих ошибках, бывший президент сожалеет лишь об одном: что дал огласие Госдепу на создание «Центра по поддержке свободных СМИ» в Бишкеке.

Он считает, что именно это, а не его семейное правление, привело к «тюльпановому» госперевороту в марте 2005 года. «Вследствие чего я не смог достойно завершить свой президентский срок, который истекал осенью того же 2005-го. Если бы не этот госпереворот, у меня был шанс передать власть конституционным путем следующему законно избранному президенту. Это единственное, о чем я сожалею по большому счету, вспоминая свою политическую карьеру», — сказал Аскар Акаев.

«Один из уроков, который извлекли страны региона из этого негативного опыта Кыргызстана, как раз в том, что нельзя позволить, чтобы внешние силы хозяйничали на информационном поле государства», — заключил Аскар Акаев.

Напомним, Аскар Акаев прилетел в Бишкек 2 августа. Ранее его объявили в розыск по делу «Кумтора». После того как бывшего президента доставили в ГКНБ, он заключил сделку со следствием. По его словам, он был на допросах несколько раз.