Попытка придать облик узника совести. ГКНБ ответил на заявление Фарида Ниязова

В ГКНБ прокомментировали заявление Фарида Ниязова об уголовном деле, возбужденном против него и Алмазбека Атамбаева по факту незаконного получения гражданства Кыргызстана главой МОУ «Сапат» Орханом Инанды. Официальную позицию озвучил пресс-центр ведомства.

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Заявления экс-руководителя аппарата президента Алмазбека Атамбаева в ГКНБ назвали «информационными вбросами» и «очередной попыткой придать себе облик узника совести». Бывшему чиновнику напомнили, что он находится под следствием по нескольким эпизодам уголовных дел.

«Помимо известных широкой общественности, рассматриваемых судом уголовных дел, по которым Фарид Ниязов проходит одним из главных фигурантов, следственными органами МВД расследуется уголовное дело в отношении него за причастность к фактам незаконной выдачи иностранцам паспортов граждан Кыргызстана. Дело находится на стадии завершения и передачи в суд для рассмотрения, по результатам которого деяниям Ниязова будет дана соответствующая правовая оценка.

В этой связи ГКНБ советует Фариду Ниязову вместо необоснованных обвинений проанализировать свою бывшую деятельность с криминальным оттенком, благодаря которой он стал объектом уголовного преследования, и признать, что источником его личных бед является его уверенность в своей недосягаемости для правосудия», — говорится в сообщении.

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Напомним, в начале июля 2021 года стало известно, что следственной службой ГУВД Бишкека началось досудебное производство по статье 319 «Коррупция» УК КР по факту незаконной выдачи паспортов Кыргызской Республики в 2016-м.

В ходе расследования установлено, что в 2016 году под председательством комиссии по вопросам гражданства при президенте (им на тот момент являлся Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg), которую возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, было принято незаконное решение о принятии в гражданство Кыргызской Республики десяти граждан Республики Турция, в том числе Орхана Инанды.

В отношении Алмазбека Атамбаева также возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.