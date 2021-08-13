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Власть

Фильм «Манастын уулу Семетей». Президент считает, что он должен пройти цензуру

В Кыргызстане при поддержке президента Садыра Жапарова снимают фильм про сына Манаса под названием «Манастын уулу Семетей». Бюджет составляет $1 миллион. Продюсером и сценаристом является Омурзак Толобеков.

Недавно ряд манасчи потребовали остановить съемки фильма, так как сценарий картины не соответствует тексту эпоса и пьесе Жалила Сыдыкова, по мотивам которого был написан сценарий. Президент Садыр Жапарова выразил свое мнение по поводу происходящего. Он считает, что перед тем как представлять фильм общественности, он должен пройти цензуру.

«Омурзак-мырза был у меня на приеме. Сказал, что хочет снять фильм. Если человек хочет работать, что я могу поделать? Но тогда я поставил условие. Сказал, что тема непростая. Поэтому после завершения съемок мы со старейшинами, представителями искусства, историками, манасчи должны для начала сами посмотреть фильм в кинозале. Чтобы, если будут недостатки, можно было дополнить, если где-то что-то перешло границу — убрать. После этого можно будет выпускать для общественности. Иначе не будем выпускать, сказал я», — написал на своей странице в соцсетях Садыр Жапаров.

В связи с этим глава государства призвал стороны дождаться завершения съемок фильма.
 

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Фото Facebook. Садыр Жапаров о фильме «Манастын уулу Семетей»

Ссылка: https://24.kg/vlast/203940/
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